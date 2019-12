Mann i 60-årene vant 1 million kroner: – Haha, det var litt av en nyhet!

nyheter

Etter lørdagens Supertrekning i Lotto kunne 41 nordmenn tittelere seg som millionær. Dette da hver og en stakk av med 1 million kroner.

En av millionærene er en mann i 60-årene fra Lyngen. Det melder Norsk Tipping selv i en pressemelding.

– Haha! Det var litt av en nyhet, utbryter mannen.

– Føles bra

Ifølge Norsk Tipping hadde mannen selv sett på NRK at en mann fra Lyngen var blant vinnerne.

– Da tenkte jeg jo at sjansen var litt større for at det kunne være meg, men tenk at det faktisk var det! Det føles veldig bra, sier han.

Den ferske millionæren sier at han til vanlig gjør mye moro, og at denne premien dermed skal brukes på noe fornuftig.

– Nei, dette var overveldende greier, sier han til Norsk Tipping.