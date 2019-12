Dette må du vite om bytting av julegaver

nyheter

Det er forskjell på bytterett i forhold til om du har kjøpt gaver i fysisk butikk og de som er kjøpt på nettet. I norske nettbutikker har du automatisk 14 dagers angrerett.

Dersom det ikke er noe galt med varen, har fysiske butikker ingen plikt verken til å gi deg pengene tilbake eller å la deg få bytte til noe annet.

Les mer på Forbrukerrådets hjemmeside.

Ingen bytterett

– Det er ingen rettighet å få byttet julegaver, det er en ekstraservice butikkene normalt tilbyr. Sjansen for å få byttet julegaven øker derfor hvis man er tidlig ute og varen er uåpnet, sier direktør Bror William Stende, direktør for Virke faghandel i en pressemelding.

– Kanskje burde vi bli enda flinkere til å bytte julegaver vi ikke trenger eller ikke kommer til å bruke, slik at vi ender opp med ting vi kun har bruk for. Det er bra for miljøet også, sier Stende.

