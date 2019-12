– Jula er ikke det minste truet

nyheter

Juleroen har senket seg og ribbe, pinnekjøtt, juletorsk, grandiosa og nøttestek er fordøyd.

Jula er en tid for ettertanke vil mange si, jeg mener det er en tid for å sove og se på film.

Man kan lage den jula man vil ha selv. Min mor ble for eksempel overlykkelig da hun for et par år siden fant ut at det var miljøvennlig å ikke vaske så mye før jul.

Vi hadde visst vært trendsettere i flere år uten å vite om det. De som vil kan benytte desember til å vaske rundt i huset, men man kan også la være. Det blir jul selv om det er støv oppå kjøkkenskapene.

I november og desember har det vært skrevet opp og ned om at norsk jul er truet. Denne klagesangen gjentar seg stort sett på samme vis år etter år, og kan nesten sies å være en del av juletradisjonen.

Etter nøye observasjoner i år tør jeg driste meg til å si at jula ikke er det minste truet. For mens folk resten av året er opptatt av de siste trender på matfronten så er handler jula om å gjøre det man alltid har gjort - lage lammerull etter gammeltantes oppskrift, eller lage pinnekjøtt sånn som bestefar.

Og hva er egentlig norsk jul? Tradisjonen med juletre ble importert fra Tyskland på 1800-tallet. Julenissen kommer fra USA. Gløgg fra Storbritannia. En av Norges største juleklassiker Tre nøtter til Askepott er laget i Tsjekkia. Krydderet i pepperkaker, sirupsnipper og lussekatter og kommer fra India, Kina, Iran og Sri Lanka. I tillegg har mange familier egne tradisjoner og tilpasninger.

Juletradisjonen er en smeltedigel av alt vi har gjort før, alle tradisjoner vi har importert og det vi selv har lyst å gjøre. Og det er den bra tingen med jula.

Og handler ikke tradisjon om å beholde de tingene vi liker mens vi forandre på det som ikke passer oss?