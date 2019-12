Sykehus fjernet lever fra en person som ikke var nok død etter loven

nyheter

Etter at en akuttpasient med livstruende skader ved sykehuset i Tromsø ble operert i høst, konkluderte legene med at det ikke var mulig å redde pasientens liv. Etter at legene gjennomførte en ny dødsdiagnostikk, konkluderte legen med at pasienten var klinisk død, men sykehuset sjekket ikke om pasienten var død nok etter loven, ifølge en foreløpig tilsynsrapport fra Helsetilsynet, skriver Aftenposten.