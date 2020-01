Nordreisa går i gang med deres første BPA-tjeneste

nyheter

Brukerstyrt personlig assistanse-tjenesten er et likestillingsverktøy, for å hjelpe de med funksjonsnedsettelse å leve et normalt liv.

Framtid i Nord har tidligere skrevet om at dette er noe kommunen ikke har tilbudt.

Sektorleder for helse og omsorg i Nordreisa kommune, Rickard Printz, forteller at kommunen har vært gjennom en ansettelsesprosess.

– Vi har hatt en ansettelsesprosess og skal starte BPA-tjeneste til en bruker. Forhåpentligvis starter vi den i januar, sier Printz.

Vil tilby tjenesten kommunal

Kommunen har gjort vedtak på én søknad om BPA-tjeneste, som da ble innvilget. Kommunen tar sikte på å tilby tjenesten kommunalt.

– Det er en tjeneste vi skal yte når folk krav på det. Vi forsøker å gjøre det så økonomisk riktig som mulig, derfor prøver vi å drifte i kommunal regi. I framtiden kan det bli aktuelt med privat aktør, sier Printz.

Kommunen har fått inn flere søknader om BPA. Hvor mye en BPA-tjeneste krever av ressurser varierer veldig. Printz sier det er interesse i kommunen for å jobbe som personlig assistent.