På fire måneder hadde Tromsøbadet 117.416 besøkende. Og dette er planene for 2020

– 2019 er nå passert, og siden åpningsdagen har vi vært så heldige å ha tatt imot 117.416 badende. Vi er strålende fornøyde med besøket, sier styreleder Andreas Willumsen i en pressemelding torsdag.

I revidert budsjett fra i våres estimerte de med 130.000 badende i 2019. Daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen opplyser i pressemeldingen at dette var før de ble klar over at åpningsdatoen ble forskjøvet. Det skriver avisa iTromsø.

– Det har vært fantastisk å oppleve hvordan anlegget fungerer. Det er bygget for aktivitet, samtidig aktivitet og mye aktivitet. 1000 mennesker innom i løpet av en dag, er blitt dagligdags, sier Schrøen.

Hun opplyser at det siden åpningen har det vært gjennomført rundt 16 ulike kurs og treninger i uka.

«Mørketidsvelvære» har ifølge Schrøen også blitt en suksess, og to dager i uka siden 1. november har rundt 900 besøkende besøkt avdelingen.

– Som driftsorganisasjon har vi hatt en bratt læringskurve. Vi har vært ny til anlegget, vi har vært ny til alle systemer og vi har vært ny til hverandre. Vi har gått fra tre til 80 ansatte på ett år, sier Schrøen.

I pressemeldingen skriver Schrøen at de ser frem til 2020 som det første hele driftsåret, der det er budsjettert med totalt 300.000 besøkende. Her er noe av det som står på timeplanen for Tromsøbadet:

· NM i vannsklie, mars 2020.

· Ishavssvøm. Nasjonalt svømmestevne, og Nord-Norges største stevne.

· Flere kurstilbud i yoga, samt oppstart av Aqua Run og livredningskurs.

· «Svøm Langt». Nasjonal svømmekampanje for alle, oppstart januar 2020.