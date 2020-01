Selskapets søknad er nå ute på høring

nyheter

Oppdrettsselskapet Mowi søkte i november om dispensasjon fra Kvænangen kommunes kyststoneplan, til tre nye områder avsatt akvakulturformål.

Lillejulaften har kommunen lagt ut søknaden deres på høring, og kommunen ber nå om innspill fra berørte parter.

Selskapet har søkt om å få opprette oppdrettsanlegg ved Djupanvika ved Valanhamn, i Olderfjorden og på Saltnes i Jøkelfjorden. Dette er alle områder som i gjeldende kystsoneplan er avsatt til fiskeri.

Karvik eller Saltnes?

I formannskapsmøte i desember ba politikerne om at administrasjonen og Mowi går i dialog for å se på alternative lokaliteter til utviklingsprosjektet som er tenkt lagt til Saltnes. Her har Mowi kommet med Karvika på Sørstraumen som et alternativ. Dette arealet er allerede avsatt til akvakulturformål.

Leder i Skjervøy Fiskerlag, Dag Olav Mollan, var i november ikke positiv til oppdrettgigantens planer:

– Jeg er ikke så glad for det, nei. Områdene ligger helt i kanten på en del områder som er mye brukt i fiskeriet, både innen reketrål og garnfiske. I Olderfjorden for eksempel, er det mye garnfiske. Her ligger det lokale båter hele året, sa han da.

Har betydning

Ordføreren Eirik Losnegaard Mevik (Ap) har tidligere ikke lagt skjul på at sitausjonen Mowi står i har betydning, når politikerne etterhvert skal gjøre seg opp en mening. ILA-utbruddet i fjor sommer gjør at selskapet kan komme til å måtte permittere nær 50 personer.

– Det er ingen tvil om at det er krevende for kommunen at så mange kan bli permittert og arbeidsledig. Det vil selvsagt være en del av de betraktingene vi må gjøre.