Derfor bør du skylle og brette drikkekartongene

En kvinne fra Kåfjord og helsesenteret på Skjervøy var blant kartongbretterne i Troms og Finnmark som vant penger for å skylle og brette kartong i 2019. Det opplyser Grønt Punkt Norge i en pressemelding.

Totalt sju heldige vinnere fra Alta, Hammerfest, Harstad, Kautokeino, Kåfjord, Skjervøy og Tromsø delte på 160 000 kroner fra Returkartonglotteriet i fjor.

Sorterte seg til 100.000 kr De kjøkkenansatte på Skjervøy helsesenter fikk plutselig mye penger mellom hendene – på grunn av gode søppelsorteringsrutiner.

– Hvert kvartal trekker vi på landsbasis ut 30 vinnere som får 10.000 kroner hver, og én som får 100.000 kroner. Til sammen betaler vi ut 1,6 millioner kroner årlig i premiepenger, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Kvinnen fra Kåfjord vant 10.000 kroner i fjorårets første kvartal. Helsesenteret vant selve hovedpremien på 100.000 kroner.

Returkartonglotteriet har eksistert siden 1997, og det er Grønt Punkt Norge som står bak lotteriet – som det er gratis å delta på. Én drikkekartong, som man skyller og bretter, er loddet. For å delta skriver man sitt eget navn og telefonnummer på kartongen, eventuelt navnet og nummeret på en person eller organisasjon man synes fortjener pengene. Deretter leverer man kartongen i den lokale returordningen.

– I 2019 har vi hatt mange barneskoler og barnehager blant vinnerne våre, i tillegg til en speidergruppe, et helsesenter, et servicesenter og en frivillighetssentral. I slike tilfeller er det ekstra koselig å betale ut premien, fordi vi vet at dette er penger som mange får glede av, sier Røine.

Grønt Punkt Norge opplyser at materialet i en drikkekartong kan gjenvinnes opptil sju ganger, og at energiforbruket på resirkuleringen bare er én fjerdedel sammenliknet med produksjon fra nytt trevirke.

Slik blir du med i Returkartonglotteriet i 2020:

1. Skyll drikkekartongen.

2. Brett kartongen.

3. For å kunne vinne 100 000 kroner må du stappe seks kartonger ned i en tom kartong. Leverer du flate enkeltkartonger, kan du vinne 10 000 kroner. Valget er ditt.

4. Skriv eget navn eller navn på den personen eller foreningen/organisasjonen du vil skal vinne. Husk også telefonnummer!

5. Lever kartongen eller kubben i din ordinære kommunale returordning.

6. Er du i tvil om hvordan du skal kildesortere i din kommune: se www.sortere.no