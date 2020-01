Blir eneeier på Slettnes: – Ringen er sluttet

nyheter

Ved nyttår var alt klart: Lyngentourist AS og Hallgeir Naimak har kjøpt opp Slettnes Fjordcamping og dobler dermed campingarealet sitt. De to campingplassene langs E6 mellom Hatteng og Skibotn blir nå én.

– Ja, Slettnes Fjordcamping er nå historie. Fra nå av heter hele campingplassen Lyngentourist AS, sier Hallgeir Naimak.

Prosessen med overtakelsen har tatt tid, men Naimak er glad for at ting nå er i boks. Eiendommen som i sin tid ble delt opp i to like store eiendommer er nå tilbakeført til opprinnelig størrelse.

– Det var en gammel slåttemark som ble delt i to store deler av generasjonen før oss. Så nå kan man kan si at ringen i så måte er sluttet og eiendommen sammenføyd igjen, sier Naimak.

– Takknemlig

Lyngentourist har drevet helårscamping med faste oppstillingsplasser siden 2002. Naimak er klar for å ta over også naboeiendommen som gir bedriften hans et samlet areal på rundet 50 dekar (50.000 kvadratmeter).

– Sett utenfra er det kanskje ikke så mange som har visst at det er to enheter her. Men da det ble aktuelt å selge, så var det naturlig for mine naboer å henvende seg til meg. Vi har samarbeidet godt hele veien og jeg er utrolig takknemlig for at de ville at jeg skulle drive dette videre, sier Naimak.

Kjøpesummen for selve campingplassen ligger på rundt 3,5 millioner kroner. I tillegg regner Naimak med å bruke ytterligere én million kroner på diverse utbedringer av anlegget. Før jul fikk han innvilget en søknad på 300.000 kroner fra næringsfondet i Storfjord kommune.

– Anlegget har stått i 30 år, så det sier seg selv at det er behov for å gjøre en del ting. Skal man henge med i denne bransjen, så er man nødt til det, sier Naimak.

Helårsnæring

Naimak sier at campingvognplassene utgjør hoveddelen av driften på Slettnes.

– Helt klart. Uten inntektene fra helårsplassene hadde ikke dette vært drivverdig.

Målsettingen til Naimak er ikke å vokse så mye i volum. Det er det rett og slett ikke plass til på Slettnes.

– Vi har sjøen på ene siden og E6 på den andre siden. Så de store utvidelsene er det ikke mulighet til, sier Naimak, og fortsetter:

– Skal du kreere noe utover det vi har, må man se på nordlysturismen og badeturismen og plusse det til. Det har vi gjort. Vi har litt rom for å fylle på med sommerturisme og litt overnatting også. Jeg har sagt i det siste at man må fiske når det er fisk. Tiden er der for å satse på både vinterturisme og sommerturisme. Vi har blitt en helårsnæring.

Utendørsbad

Naimak sier at han har mange badeturister i det han kaller «Troms fylkes største utendørsbad».

Han samarbeider med et finsk firma, som står for både booking og badstuer i fjæresteinene på Slettnes. Resten av trakteringen står Lyngentourist selv for.

– Vi hadde 2.300 – 2.500 besøkende i løpet av fem hektiske uker før jul. For hele vintersesongen regner jeg med at vi har mellom 4.500 og 5.000 badeturister på besøk, sier Naimak.

Han legger ikke skjul på at med 150 campingvognplasser totalt blir det ikke noe mer fritid på ham fremover.

– Nei, det blir på mange måter en livsstil å ha en slik bedrift. Man lever i konstant sammenheng med kundene dine og er på mange måter knyttet til dem hele døgnet 365 dager i året, sier Naimak.

Da kan han i det minste påregne én fridag i år, ettersom det er skuddår i 2020 ...