– Mange har behov for å bli sett og hørt

nyheter

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Samisk kirkeråd har sammen utarbeidet et ressurshefte for kirkelige ansatte og andre om dette temaet. Vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunn har de siste årene fått offentlig oppmerksomhet.

Målet er at det nye ressursheftet kan bidra til et forståelsesfullt møte med nærstående, der man viser omsorg og forståelse for kultursensitivitet.

Har behov for å snakke

Det er ofte at nærstående til overgrepsofre har behov for å snakke om det som har skjedd.

– Det kan være foreldre som kommer og har et barn som har opplevd overgrep, eller bror eller søster som kommer og sier det er vanskelig å være søsken i en sånn situasjon, sier Maria Steinsvik.

Steinsvik fra Nordreisa er redaktør for heftet sammen med Elisabeth Torp.

I kirken jobber mange frivillige og personer uten fagkompetanse innen tema. Det er disse dette heftet spesielt er myntet på.

– Det er disse folk gjerne møter og kommer med sine fortellinger om overgrep til. Noen ganger når folk kommer med slike fortellinger stopper samtalen opp. Det kan være like mye fordi den som mottar denne fortellingen ikke vet hva han eller hun skal gjøre med det som har blitt fortalt.

Ikke større enn kollektivet

Materiellet ble presentert i Bispegården i Tromsø 7. januar. Prosjektet har fått navnet ”Det har skjedd mitt barn”. og har utspring i samiske og læstadianske samfunn. Deler av målet er å forstå noen av de kulturelle kodene som følger med samtaler med personer med samisk eller læstadiansk bakgrunn.

– I den vestlige verden kommer individet først, men i en urfolksverden og i en forsamling er du aldri større enn det kollektivet du er en del av.

Steinsvik sier det er viktig at de som ønsker å fortelle sine historier føler at fokuset er på dem og dere historie, og ikke på deres etniske opphav eller forsamling.

– Vi ser at mange av sakene om overgrep har fått feil fokus i media. Både i Framtid i Nord og Nordlys ser vi at det sjelden er fokus på overgrepet, men det handler om læstadianisme i kommentarfeltene.

Steinsvik forklarer at hver gang noen hever stemmen og sier fra blir det arena for mye oppgulp for forsamlingen.

– Ved den måten å debattere blir mye lagt taust. Dette er ikke noe nytt eller noe som kun er tilknyttet det enkelte miljø. Dette er kjent mekanisme i urfolkssamfunn verden over.

Rammer samfunn

Steinsvik forteller at et traume ikke bare rammer det enkelte individ, men hele familien og i små samfunn også kanskje hele bygder. Det skjer at den som er utsatt, familien og overgriperen er i samme familie.

– Alle er enige om at overgrep er en kriminell handling, men måten det håndteres på og forventningene er annerledes. I et vestlig storsamfunn der man ikke kjenner overgriperen er det lett å ta avstand. Det er ikke enkelt når alle er i samme slekt og overgriperen kommer tilbake. Da er det langt mer komplekst.

Fortalte sin historie

Steinsvik har jobber for Samisk kirkeråd i syv år. I arbeid om tematikken i samarbeid med ressurssenter ser de at flere eldre har begynt å fortelle om overgrep.

For noen år siden, etter en gudstjeneste der overgrep var tema, kom en eldre mann bort til Steinsvik.

– Han sa til meg, ”Det du snakket om har jeg opplevd, og det har jeg ikke snakket med noen om”. Han hadde aldri fortalt det til kona eller noen andre. Og jeg vet at han ikke er alene.

Mange sitter på historier de kan ha tiet om i opptil 50 til 70 år.

– Dette er mennesker som ikke ønsker å anmelde, men som har behov for å fortelle og bli sett og hørt.

Kommentert av fagfolk

Prosjektet er støttet av Barne- Ungdoms og familiedirektoratet.

Heftet inneholder blant annet ni fiktive fortellinger som er skrevet med et muntlig språk. Meningen er at disse fortellingene skal åpne dører.

– De er laget slik at ingen skal kunne kjenne seg igjen på den måten at de tenker ”dette er meg”, men alle som har opplevd at nærstående har blitt utsatt for overgrep skal kunne tenke ”slik var det hos oss også”.

Hver fortelling er kommentert av fagfolk, personer i kirken og frivillige.

Heftet er et tilbud for alle og ligger tilgjengelig på www.kirken.no/samisk.

– Kirka skal være en ressurs. Vi håper inderlig at dette kan bli et hefte som kommer til nytte. Biskopen sa dette heftet skal bli tatt i bruk i alle menighetene i bispedømme.