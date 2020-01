Strengere regler for turistfiske: – Det vil nok merkes

nyheter

I et nytt høringsforslag som regjeringen har sendt ut angående reglene for turistfiske forslår de nå å endre hvor mye fisk turistene kan ta med ut av landet. Regjeringen foreslår også å stille krav til at turistene må ha oppholdt seg på en registrert virksomhet som driver med fisketurisme for å kunne ta med seg fisk ut av landet.