Inviterer ungdommer i Kåfjord til hybelkurs

nyheter

Førstkommende søndag arrangerer Kåfjord kommune hybelkurs for ungdom i kommunen i alderen 14-20 år. Kurset er gratis, og åpent både for de som skal - og for de som allerede bor på hybel.

Det er tre viktige områder kurset vil fokusere på: Økonomi, livsmestring og matlaging.

– Ettersom det er slik at alle kommunens unge må reise vekk og pendle, eller flytte vekk for å gå på videregående, ønsker vi å gi de unge noen smarte verktøy med på veien. På den måten er de enda bedre rustet til å møte den nye hverdagen, sier kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum.

På kurset får ungdommene smarte sparetips og de får vite hvordan man kan handle smart for lite penger. Det å bo alene, og hva det kan føre med seg av både positive og utfordrende erfaringer, blir også tatt opp.

– Deltakerne vil også få presentert mat, helse og matlaging på en enkel måte, samt få prøve seg på noen enkle, smakfulle og sunne matretter som man lett kan lage alene på hybelen.

Kurset avsluttes med et hyggelig måltid der man kan smake på det man har laget. Deltakerne får i tillegg med seg en goodiebag fra de lokale butikkene.

Påmeldingsfristen er satt til 25. januar, og kan gjøres både på mail eller ved å ta kontakt med kommunens ungdomskontakt på Facebook.

Kurset har fått midler fra Sparebank1 Nord-Norge, og er en del av deres samfunnsløft.