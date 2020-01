– Det har vært veldig inspirerende

nyheter

På yrkes- og utdanningsmessa var det et bredt spekter av utdanninger og forskjellige yrker elevene fikk både lære om og prøve seg på. Flere lokale aktører var til stede for å fortelle om hva en kan arbeide med lokalt, men også universiteter og folkehøyskole var på plass. I tillegg hadde elever fra Nord-Troms videregående skole stand om deres utdanninger for 10. klasseelevene som kom innom.