Så mye øker prisene på kollektivtrafikk i Nord-Troms

nyheter

Fylkesrådet har nå fastsatt de nye takstene for kollektivtrafikken i Troms og Finmark fylkeskommune. Rabatten på betaling med app eller tromskort reduseres fra 25 til 20 prosent på alle fartøy.

Buss

Bussbilletter inndeles i soner, og her går prisen for en voksen som kjøper billett en enkeltbillett ombord gå fra 41,- til 44,- for én enkelt sone. Det er ikke tilfelle at du betaler 41,- for hver nye sone du passerer.

Eksempelvis vil en billett som går fra Storslett til Tromsø som er 12 soner nå koster 235,- etter 1. februar koste 249,-.

Hurtigbåt

Prisene på hurtigbåt økes med ca. 10 prosent i gjennomsnitt. Prisene oppgitt er ved kjøp av billett på hurtigbåten.

Skjervøy - Kvænangen: 191,- til 211,-.

Skjervøy - Tromsø: 440,- til 480,-.

Ferge

Fergeprisene vil økes med ca. fem prosent for alle fergesamband, og Lyngen- og Ullsfjordsambandene vil det øke med ti prosent. Prisene oppgitt er ved kjøp av billett på ferga.