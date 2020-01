Svømmehallen på Skjervøy stengt

nyheter

Skjervøy kommune melder på sine Facebooksider tirsdag ettermiddag at svømmehallen på Skjervøy er stengt.

Årsaken er vannlekkasje.

- Vi har hatt en lekkasje, og bestilte rørlegger for 14 dager siden. Så viser det seg at rørleggeren manglet de delene som vi hadde bruk for. Dermed klarer vi ikke å holde sirkulasjonen og varmen oppe i bassenget og da har vi stengt av, sier vedlikeholdsleder Knut Vidar Isaksen i Skjervøy kommune til Framtid i Nord.

Han sier at bassenget kommer til å være stengt til over helga.

- Når delene er på plass, forhåpentligvis før helga, så får vi satt opp varmen igjen. Da bruker vi fredagen og helga på å få opp varmen, slik at bassenget er klart igjen mandag, sier Iversen.