UiT har landets mest fornøyde medisin- og jusstudenter

Det viser nye tall fra Norges største studentundersøkelse, Studiebarometeret , som ble lagt fram onsdag.

Undersøkelsen er utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I den årlige studien, som er rettet mot 2.- og 5.-årsstudenter over hele Norge, blir studentene spurt om hvor fornøyde de er med studieprogrammet sitt på en skala fra 1 til 5 poeng.

Overordnet får Universitetet i Tromsø (UiT) en score på 4 når det gjelder hvor fornøyde studentene er. Dette er stabilt fra fjoråret, og det samme som landsgjennomsnittet.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi, år etter år, får så gode tilbakemeldinger på mange av våre studieprogram. Spesielt er jeg stolt over at vi på to så store studier som juss og medisin får best score i hele landet. Dette er krevende, lange utdanninger med mange hundre studenter på hvert studieprogram, sier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen.

Flere av helsefagene er på topp 10 ved UiT, og medisinstudiet scorer høyest av landets medisinstudier.