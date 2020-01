nyheter

Troms politidistrikt opplyser på Twitter at de torsdag avholdt fartskontroll i 60-sone. Kontrollen ble holdt i Djupvik i Kåfjord.

En mann i 40-årene blir anmeldt for å ha kjørt i 72 kilometer i timen. Politiet opplyser at mannen ikke var villig til å vedta et forenklet forelegg og blir anmeldt.