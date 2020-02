Snøskred i Rørnestind - ingen skal være tatt

nyheter

Politiet meldte like før 13.00 om et snøskred på Rørnestinden ved Lyngseidet. Luftambulansen, med en hundefører fra politiet, dro til stedet for å vurdere situasjonen ettersom det var uvisst om det var personer i skredområdet, og når skredet hadde gått.

En halvtime senere sier politiet at de har hatt kontakt med turgåere, som er i skredområdet. Ifølge disse er det ikke noe som tyder på at det er noen som er tatt av raset. Ingen spor skal lede inn i raset. Derfor er mannskap og ressurser.

Ifølge en Framtid i Nord-tipser skal det være snakk om et stort skred som er gått i fjellet.