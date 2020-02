90 av Babcocks piloter har gått til sak mot arbeidsgiveren – krever bedre lønnsbetingelser

nyheter

En tvist om hvorvidt pilotene som nå jobber hos Babcock har blitt utsatt for virksomhetsoverdragelse er stridens kjerne i en rettssak mellom pilotene og Babcock som går for Nord-Troms tingrett denne uka. Det er hele 90 piloter som har tatt sin nye arbeidsgiver for retten. Pilotene har vært ansatt hos Babcock siden juli.