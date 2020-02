nyheter

En lastebil med semihenger har fått problemer ved inngangen til Vågdalen på Skjervøy. I den skarpe svingen opp fra Vågen har bilen satt seg fast, og sperrer der delvis for trafikken.

Framtid i Nord får opplyst av bilister på stedet at enkelte kjøretøy kan passere, men at det i lange perioder er helt stengt for trafikk på Fv866 inn og ut av Skjervøy sentrum.