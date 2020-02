Ber folk ta hensyng og ikke bruke offentlig vei som snødeponi

nyheter

På deres sider skriver Nordreisa kommune at fulle snødeponier skaper problemer for folk å bli kvitt all snøen. Kommunen skal ha fått flere klager fra innbyggere om snømåking fra private avkjøringer og parkeringer ut på kommunal vei.

Dette mener kommunen kan gi alvorlige konsekvenser.

"Det skaper trafikkfarlige situasjoner for små og store trafikkanter, både gående og kjørende. I tillegg kan det føre til at nødetater ikke kommer seg fram til den som trenger hjelp når det haster. I tillegg skaper man merarbeid og frustrasjoner for egne naboer som får all snøen inn i sin avkjøring", skriver kommunen.

Man står selv til ansvar å rydde og lagre snø fra egne areal. Har man ikke plass til å lagre snøen på egen eiendom, må man transportere snøen selv.

Nordreisa kommune skriver at de henstiller sterkt til alle om å ta hensyn til hverandre og ikke benytte den enkleste løsningen som blir andres problemer.

"Ta særlig hensyn til våre barn, eldre og bevegelseshemmede. De har samme behov og rett som oss andre til å benytte de kommunale veiene", skriver kommunen.