SpareBank 1 Nord-Norge står bak lukket kvinnegruppe på Facebook med nesten 5000 medlemmer: – Vi ble helt overrumplet

Nesten 5000 kvinner har i løpet av de siste dagene blitt invitert, og takket ja, til å være med i den lukkede Facebook-gruppen «Kvinner i nord, for nord, om nord». Siden da har nordnorske kvinner, både topp-politikere, næringslivstopper og alle mulige andre delt informasjon om seg selv i gruppen og roset initiativet.

Dette skriver iTromsø.

Det kanskje ikke alle har fått med seg er at det er SpareBank 1 Nord-Norge med Kunnskapsbanken for Nord-Norge, som står bak.

Analytiker Audhild Dahlstrøm, som opprettet gruppen, er ansatt i banken og redaktør for Kunnskapsbanken. I tillegg til henne er det fire andre administratorer. Alle ansatt i SNN.

– Har dere vært tydelig nok på at det er banken som står bak gruppen?

– Det sto i «om» at dette var en side for kunnskapsbanken.no, men med engang den ble opprettet så «føyk det av gårde» uten at alle kanskje fikk med seg hvem som sto bak. Vi prøver nå å være tydeligere på hvem som er avsender, sier Dahlstrøm.

– Men er dette et kvinnenettverk eller en slags klubb?

– Teknisk sett er det en Facebook-gruppe som kan fungere som et nettverk etter hvert. Vi har foreløpig ikke noen konkrete planer om hvordan vi skal ta dette videre og er åpne for innspill. Vi er overrumplet over den enorme responsen og så mye flott kunnskapsdeling og representasjon som har dukket opp i gruppen, blant dem som bor her og jobber både privat og offentlig.

Delt av seg selv

For ifølge Dahlstrøm er formålet med gruppen hovedsakelig å hente inn og spre kunnskap.

– Kunnskapsbanken er en plass hvor man finner kunnskapsgrunnlag for Nord-Norge og konjunkturbarometeret som setter søkelyset på samfunnsutvikling og så videre. Min jobb er å nå folk og spre kunnskap. I forbindelse med det har vi ulike kanaler hvor vi skal nå ut til folk, blant annet Facebook. Da har vi også diskutert den demografiske utviklingen, sier Dahlstrøm og fortsetter:

– Vi skal prøve å snu de utfordringene som Nord-Norge har til sitt fortrinn – en utfordring er ikke et problem, som kan bety at det er en mulighet. Tanken bak å etablere gruppen er å skape et rom der vi kan spre kunnskap fra kunnskapsbanken andre kilder generelt.

Og behovet for en slik gruppe er åpenbart til stede. Kvinner i alle aldre har uten oppfordring delt bilder av seg selv, fortalt om hva og hvor de jobber og hvilke ambisjoner de har.

– Jeg er overveldet over responsen, for jeg hadde ikke forutsett at så mange skulle finne behov for dette. Vi ønsker å jobbe smartere for å dele kunnskap om næringsliv og samfunnsutvikling. Dette er en plattform for det, et sted hvor man kan få et innblikk i utfordringene. Det er også veldig fint at kvinner kan være tydelige på sin bestilling til samfunnet, et bilde som gjerne kan komme enda tydeligere fram i den offentlige diskusjonen.

Ikke markedsføring

I mars i fjor gjorde Dagens Næringsliv noe lignende. De startet den lukkede Facebook-gruppen «DN Kvinner – for deg som er interessert i økonomi og likestilling».

– Er dere inspirert av dem?

– Ja. Dagens Næringsliv har gjort en fantastisk jobb med den gruppa og likestillingen ved å etablere den.

– Men vil dere bruke dette som en kanal til å promotere banken og selge produkter?

– Nei, dette er ikke ei gruppe som vi skal kjøre bankens produkter gjennom. Dette er kunnskapsbanken og samfunnsløftet sin og det handler om et sterkt samfunnsansvar. Det er ikke en kanal for kommersielle produkter.