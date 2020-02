Kåret til nest beste lokalforening

nyheter

Leder Dina Sofie Olsen er glad for at det relativt ferske lokallaget på Unge Høyres AU-konferanse i januar ble kåret til landets nest beste lokalforening i Unge Høyre.

– Vi hadde ikke forventet å bli nummer to i kåringen. Men i begrunnelsen sa man blant annet at vi hadde klart å bygge en lokalforening fra bunnen av – på en ordentlig måte. Og så fikk vi skryt for at vi hadde fått det så bra til, til tross for de geografiske utfordringene vi har, sier Olsen.

I tillegg til at Nord-Troms Unge Høyre (NTUH) fikk andreplass, så fikk tidligere NTUH-leder Christian Havnnes Bergfald Giæver prisen som årets frivillige. Reisaværingen sitter for tiden i Arbeidsutvalget til Troms og Finnmark Unge Høyre.

Olsen har planene klare for hva lokallaget, som ble stiftet i november 2018, skal gjøre fremover.

– Vi skal fortsette med å bygge på og øke medlemstallet. Vi ønsker å vise oss enda mer fram og vise hva vi står for, sier Olsen.