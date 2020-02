Rekordmange humanistiske konfirmanter i Troms

nyheter

Stadig flere ungdommer i Troms velger humanistisk konfirmasjon. I 2017 konfirmerte 269 seg humanistisk, mens antallet i år er 332. Det tilsvarer 17,2% av årskullet, og er en økning på hele 23% i løpet av bare fire år, skriver Human-Etisk forbund i en pressemelding.

– Antall ungdommer som velger Humanistisk konfirmasjon øker for hvert år. Både ifjor og året før har vært rekordår, noe vi er svært glade for, sier Ole Ursin, leder i Human-Etisk Forbund i Troms.

300.000

Det var i 1951 at den første humanistiske konfirmasjonen ble holdt. Siden den gang har stadig flere valgt dette. Siden 1951 har over 300.000 valgt humanistisk konfirmasjon.

– Før 1951 eksisterte det ikke noe alternativ til konfirmasjon i kirken. Heldigvis har ungdom i dag valgfrihet og kan selv velge hva de ønsker. Den valgfriheten er viktig, sier Ursin.

Temaer som blant annet livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter er blant temaene som står i sentrum gjennom konfirmasjonsundervisningen.

– Stas

Ursin tror årsaken til at mange velger humanistisk konfirmasjon, er at de opplever det som et godt tilbud som har et godt omdømme.

– Jeg tror at grunnen til at flere velger Humanistisk konfirmasjon er fordi konfirmanter og deres familier er fornøyde med det vi tilbyr, og det gjør at folk snakker varmt om tilbudet vårt. Dette er et av de første verdivalgene ungdom gjør, så derfor synes videt er ekstra stas at mange av dem velger vårt tilbud, mener han.