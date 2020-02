Nytt vannverk vil gi avgiftssjokk

nyheter

Lyngseidet trenger ny vannforsyning og kostnadene er estimert til å bli på ca 44 millioner kroner. Den kostnaden må alle innbyggerne i Lyngen være med på å betale, noe som vil medføre at en gjennomsnittsbolig på 161 kvadratmeter vil få et vanngebyr på 8335 kroner i året i stedet for 5725 kroner som i dag.