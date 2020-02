Nå kan du være med på å kåre årets bedrift

nyheter

Nordreisa Næringsforening og Framtid i Nord kårer for femte gang Årets bedrift.

I år er det Reisastua AS, Sandøy Bygg AS og Advokat Per Digre AS som har scoret høyest innen de objektive kriteriene, og er dermed videre til neste runde. Sandøy Bygg AS vant kåringen i 2017. For de andre to bedriftene er det første gang de er med i avstemmingen.

– For det første er det kjempeflott at nye bedrifter melder seg på i kampen. Samtidig er det veldig hyggelig å se at bedriftene som før har vært i toppen fortsatt gjør det godt, sier leder i Nordreisa Næringsforening Mona Salamonsen.

Utfra objektive kriterier som går på soliditet, lønnsomhet og likviditetsgrad rangerer medlemsbedriftene av Nordreisa Næringsforening. De tre bedriftene som scorer høyest samlet sett er videre med i kåringen. Derfra er det opp til innbyggerne å bestemme hvem som går av med seieren. Slik vil kundens personlige forhold til bedriften, omdømme og grad av service og spille inn i kåringen.

For å stemme

Avstemningen går over SMS. Slik stemmer du:

Send kodeord: FIN NNF + alternativ til 2399 (Tjenesten koster 3 kroner per stemme)

Eksempel: FIN NNF 1

Avstemningen avsluttes tirsdag 25.februar klokken 15.00.

Heder og ære

Tidligere delte næringsforeninga ut en servicepris. Den tok mest hensyn til hva de enkelte mente om bedriftene. Nå er det flere krav som må oppfylles.

– Man må ha en sunn økonomi og alt skal være på stell, samtidig får nå fortsatt kundene mulighet til å påvirke.

– Dette er også et tiltak for å synliggjøre at vi har konkurransedyktige bedrifter.

Salamonsen sier de har merket et stort engasjement rundt kåringen og avstemningen.

– Også bedriftene har fått gode tilbakemeldinger, folk gratulerer dem og sier de har stemt på dem, og så er det jo stas for bedriftene å være med i kåringen.

Salamonsen understreker at dette ikke er en kåring der kun Nordreisas befolkning har påvirkningskraft. Alle har mulighet til å stemme.

Torsdag 27. februar er det årsmøte i næringsforeninga. Da blir også vinneren av Årets bedrift annonsert.

– Det blir litt "rødløper-dag". Det blir blomster, pris og heder og ære til vinneren. Dette er et tegn på at man gjør noe rett.

I 2019 var det JB Elektro som gikk av med den gjeve seieren.

UTLØSTE STEMMEREKORD: JB Elektro er kåret til Årets bedrift Den lokale bedriften ble en soleklar vinner og satte stemmerekord i avstemmingen.

For å være med i konkurransen må bedriften være medlem av Nordreisa Næringsforening, bedriften må være privat eid og det må være et driftsselskap.