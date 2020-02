Slik når du sparemålene dine

nyheter

Samtidig som nordmenn har stadig høyere gjeld, har det dukket opp en rekke privatpersoner som bruker blogger og sosiale medier til å inspirere andre til et mer nøkternt og sparsommelig liv. Vi har spurt tre av de mest profilerte om deres beste sparetips. Felles for dem er at de råder deg til å la pengene til sparing trekkes automatisk fra kontoen hver måned – få har viljestyrke nok til ikke å la lønna forsvinne i forbruk.