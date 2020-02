Fire uker uten veilys

nyheter

– Helt tilfeldig får jeg nå vite at det er fjerde uka på rad at veilysene på Lenangsøyra ikke virker. Det er uakseptabelt og sjokkerende. Og vi har ikke midler til å dra dit, sa han som innledning til saken om veilys som ikke direkte hadde noe med at veilysene på Lenangsøyra er slukket.