Droneforbud i deler av Storfjord grunnet militærøvelse

nyheter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) melder på deres sider at mandag 24. februar ble det innført forbud mot bruk av luftbårne sesorer. Forbudet gjelder mellom 24.2.2020 til og med 24.03.2020, og inkluderer all fotografering og filming fra luften og bruk av andre typer luftbårne sensorer.

For Nord-Troms gjelder forbudet for Skibotn og Oteren. Se kartet til NSM her.

NSM oppfordrer spesielt de som flyr drone i å gjøre seg kjent med forbudene. De opplyser også at det i de samme områdene også er luftrombegrensninger grunnet høy militær flyaktivitet tilknyttet øvelsen.