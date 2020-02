Har undersøkt velferden til hunder som bor ute

nyheter

I undersøkelsen var det flest trekkhunder som ble undersøkt, men også andre typer utendørs hundehold fikk tilsyn. I hovedsak gikk prosjektet ut på å veilede hundeholdere hva som skal til for at en uteboende hund har det bra. Dette melder Mattilsynet i en pressemelding

Prosjektet ble gjennomført i 2018 og ut april 2019.

Hunder som bor ute har oppholsplassen sin ute hele året, enten hele eller store deler av døgnet.

– For at en hund skal kunne bo ute, må den ha et egnet og trygt hundehus der den ikke fryser og kan ligge bekvemt. Den må også ha godt tilsyn og stell, trygge, trivelige omgivelser og nok aktivisering og mosjon, sier veterinær Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, i pressemeldingen.

Totalt hadde Mattilsynet tilsyn på 453 utendørse hundehold. Hos 75 prosent av holdene med trekkhunder fant de ingen brudd på regelverket for dyrevelferd. Hos andre typer hundehold utendørs fant de brudd på regelverket i over femti prosent, opplyser Mattilsynet.

– Utendørs hundehold er krevende, og hundeholderne må ha både kunnskap, evne og vilje til å gi hundene sine et godt liv, sier Knævelsrud i pressemeldingen.

Flest regelbrudd gjaldt tilsyn og stell

– Mange hunder ble ikke sluppet løs fra oppbindingen eller tatt ut av hundegården ofte nok. I andre tilfeller var uteområdet til hundene gjørmete eller fullt av avføring, sier Knævelsrud.

Ved 23 hundehold fant Mattilsynet så alvorlige brudd at det ble gitt pålegg om å rette opp forholdene med en gang. Tre av tilfellene ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet. I disse tilfellene var det for dårlig tilsyn og stell, eller store mangler ved oppstallingen.

– Vi håper dette prosjektet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen hos hundeholderne som fikk tilsyn. Alle hundene i et utendørs hundehold skal ha god velferd, og hundeholderne har selv ansvaret for å ha kunnskap om hva som er viktig for at hver enkelt hund skal ha det bra, sier Knævelsrud.

Hun sier i pressemeldingen at Mattilsynet vil bruke erfaringene fra prosjektet til å utforme bedre skriftlig veiledning om hvordan kravene i dyrevelferdsloven kan oppfylles for hunder som bor ute.