Her er gaupa kun meter unna fjøset

Natt til torsdag mistet Torstein Jenssen tre sauer til gaupe – like ved gården i Djupvik i Nordreisa. Jenssen søkte om fellingstillatelse på gaupa, men fikk avslag fra Fylkesmannen.

Vedtaket er innklaget, og mandag morgen har han enda ikke fått svar på klagen. Lørdag ettermiddag sendte han ved flere bilder som viser gaupa kun meter unna fjøset hvor han holder sauene. Bildene er tatt fredag kveld og lørdag morgen med Jenssens egne viltkamera, da gaupa kom tilbake til det ene kadaveret.

– Det er jo litt ekkelt at den går rundt her. Men nå har jeg alle sauene inne. Så jeg er ikke redde for de sånt sett, forteller han.

Jenssen er klar på at han burde ha fått fellingstillatelse.

– Både fordi det er konstatert til å være en hanngaupe, og fordi den er stor og dermed slagkraftig i å kunne ta mange dyr, sier han.

Han er redd en skadefelling gitt nå, uansett kan være for sent.

– Den har ikke vært her natt til søndag eller natt til i dag. Sannsynligheten for å greie å ta den er kanskje liten, men den kan jo komme tilbake. Kadaveret ligger der fremdeles.

Regional fellingsleder John Ivar Larsen i Statens naturoppsyn var i Djupvik torsdag og kunne bekrefte at tre sau ble tatt av en enslig voksen gaupe.

Han sier det i Nord-Troms er bra med gauper for tiden.