Sykehusene ber pårørende og besøkende vurdere behovet for sykebesøk

I en pressemelding ber Helse Nord om at pårørende som har oppholdt seg i risikoområder for koronaviruset holde seg hjemme.

De melder at alle sykehusene i Helse Nord jobber for å redusere risikoen for smitte av viruset.

Om det dog skulle være et sterkt behov for sykebesøk, og den besøkende har oppholdt seg i risikoområde, bes de kontakte sykehusavdelingen i forkant for nærmere informasjon.

I pressemeldingen sier de også «Pasienter som er innkalt til time eller innleggelse på sykehus i Helse Nord, kan komme til å få tekstmelding fra sykehuset hvor de bes om å vurdere smitterisiko. Innkalte pasienter som har vært på reise i risikoområder for smitte, kan bli bedt om å gjøre en vurdering av egen smitterisiko.»