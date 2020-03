Reisefrykt gir ikke erstatning

nyheter

I en pressemelding fra Tryg Forsikring opplyser de om at mange av kundene deres kontakter de, og er engstelig i forbindelse med reiser.

– Vi forstår at mange frykter å bli smittet på flyplasser og fly, men man får ikke erstatning for generell reisefrykt. Dersom du skulle få Coronavirus på reisen dekker vi legeutgifter, medisin og utsatt reise på lik linje med annen akutt sykdom. Forutsetningen er at du ikke har reist til et land som UD og Tryg fraråder reise til, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Vi dekker avbestilling for reiser til Kina og Hong Kong som er gjort før UDs reiseråd ble publisert 25. januar i år. I tillegg har Tryg utvidet avbestillingsdekningen til å gjelde Lombardo- og Veneto-regionene i Italia, sier han.

– Skulle du bli holdt tilbake av lokale myndigheter, og bli satt i karantene, dekkes dette over reiseforsikringen som sykdom på reise, så sant du kan vise dokumentasjon fra lege eller offentlig helsevesen. Dersom arbeidsgiver pålegger karantene hjemme i Norge, erstattes ikke dette, og reiseforsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste under noen omstendighet, sier Irgens.