Lørdag lander nok et italiensk charterfly i Tromsø

nyheter

Tirsdag ankom et charterfly fra Milano i Lombardia-regionen i Nord-Italia Tromsø. Dette skjedde altså samme dag som Folkehelseinstituttet frarådet folk å reise dit på grunn av konronaviruset.

Det skriver iTromsø.

Da uttalte smittevernoverlege Trond Brattland til Nordlys at det ville føre til at flere måtte testes for koronaviruset i Tromsø.

Fraværsgrensen i videregående skole endres midlertidig på grunn av koronaviruset Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Ifølge Reuters planlegger den italienske regjeringen å avlyse alle offentlige arrangementer og stenge kinoer og teatre i hele landet. Nyhetsbyrået viser til et utkast til et dekret som de har fått tilgang til. Dette skriver VG onsdag kveld.

Førstkommende lørdag lander nok et charterfly fra Milano i Tromsø. Flyet tilhører det spanske flyselskapet AlbaStar, i likhet med det som ankom tirsdag.

Ifølge lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen er dette det fjerde og siste flyet i en serie på fire fly som har kommet fra Milano den siste tiden.

– Det er kun flyet på lørdag som er planlagt at skal lande fra Nord-Italia i nærmeste fremtid, sier Schrøen.

– Vil dere iverksette noen spesielle tiltak i den forbindelse?

– Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og har kontakt med kommuneoverlegen. I tillegg følger vi de eventuelle pålegg som måtte komme fra sentrale myndigheter.

Per onsdag kveld er det 56 personer som er smittet av koronaviruset i Norge.

iTromsø oppdaterer saken