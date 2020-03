Nesten tre millioner i driftstilskudd på Halti

nyheter

De tildelte pengene er for å støtte den daglige driften av museene.

Pengene er fordelt på følgende måte:

Nord-Troms Museum - 1 910 000,-

Halti Kvenkultursenter - 510 0000,-

Halti nasjonalparksenter - 390 000,-

– Museene i Troms og Finnmark gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Midlene til å gjøre dette får de i et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Det er derfor gledelig å kunne innvilge vår del av driftstilskuddet i henhold til budsjett, uttaler fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).