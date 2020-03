To lag fra Nord-Troms i quizfinalen

nyheter

Etter at over 30 skoler har vært igjennom 12 spørsmål hver i Klassequizen i Troms, er det klart at to skoler fra Nord-Troms er kvalifisert for finalen 10. mars.

Både Storslett skole og Skjervøy barne- og ungdomsskole klarte 11 av 12 spørsmål og kom med det til fylkesfinalen. Der møter de Bardufoss og Laksvatn. Førstnevnte er regjerende mester fra fjor - da for øvrig Eidebakken skole fra Lyngen var én av finalistene.

Nå er det imidlertid altså Skjervøy og Nordreisa som skal forsvare Nord-Troms' ære.

Finalen kan du høre på NRK Troms P1 eller se på NRK nett-tv. Sendingen starter 14.00.