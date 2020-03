Veien sperret etter kollisjoner og vogntog i trøbbel

nyheter

Like før klokken 2130, meldte Troms Politidistrikt om trafikkkaos på E6 i Nord-Troms.

Like nord for Oksfjord hadde et vogntog kommet i vansker, og sto fast slik at det sperre veien.

I den forbindelse oppsto det en kollisjon mellom tre kjøretøyer. Ingen personer skal være skadet i uhellet.

Trafikkuhellet har nylig skjedd og vegen er nå helt stengt. Enhetene på stedet jobber for å få åpnet vegen https://t.co/cRGSaui5g2 — Troms politidistrikt (@polititroms) March 5, 2020

Både politiet og en bergningsvogn er på plass på stedet, og man har nå stengt E6 helt for å få orden på situasjonen.

Stedet ligger like ved foten av Kvænangsfjellet, en fjellovergang som er hyppig stengt i vinterperiodene.