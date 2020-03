Fylkeskommunen ut med oppfordring til elever og ansatte

nyheter

Søndag sendte divisjonsdirektør Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå, ut melding til alle elever og lærere i de videregående skolene i Troms og Finnmark.

Meldingen er formidlet på Facebook og i SMSer.

FHI: Alvorlig med smittetilfeller på sykehus Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Søndag ble det registrert smittetilfeller på to sykehus. – Alvorlig, mener FHI.

Krudtå skriver at personer som har vært på reise de siste 14 dager i et område med vedvarende spredning, skal holde seg borte fra skole/jobb i 14 dager.

I følge direktøren er formålet er å hindre spredning.

Elever skal gi beskjed til kontaktlærer, mens ansatte varsler til nærmeste leder.

Helseansatte med symptomer skal testes etter alle utenlandsturer Helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem, blir testet for covid-19, opplyser Folkehelseinstituttet.

Rektor for Nord-Troms videregående skole, Olaug Bergset, kom selv akkurat hjem fra vinterferie, og bekrefter at skolen har varslet via sin Facebook-side.

Elever og foresatte ved Nordkjosbotn videregående ble søndag varslet via SMS.