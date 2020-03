Harstadværing blir ny Frp-leder i Troms og Finnmark

nyheter

Stene tar over for altaværingen Odd Eilert Persen, som på forhånd hadde varset at han ikke ville fortsette som leder. Stene var innstilt som ny leder og fikk altså tillit av årsmøtet.

- Jeg er både stolt og takknemlig over å ha fått fylkesårsmøtets tillit som leder. Jeg gleder meg til å ta fatt på den viktige jobben som skal gjøres fremover, sier Stene i en pressemelding fra Frp Troms og Finnmark.

I pressemeldingen sier Stene at Frp har en jobb å gjøre blant folk flest etter over seks år i regjering.

- Det er åpenbart at vi må bygge opp tillit igjen. Vi har vært med på en del grå kompromiss som til tider har gjort partiet ugjenkjennelig for våre velgere. Mitt mål er at alle skal kjenne igjen Frp når Frp snakker og fremmer politikk. Avgiftene må ned fremover, ikke opp, sier Frps nye fylkesleder i Troms og Finnmark.