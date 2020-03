All fysisk undervisning ved UiT er avlyst

nyheter

Det opplyser UiT. Tiltaket er en del av en nasjonal dunad for å begrense smitte av koronavirus.

All fysisk undervisning avlyses. Dette gjelder i første omgang fra om med torsdag 12. mars til og med fredag 17. april.

– Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus. Det gis anledning til å hente personlig utstyr i perioden frem til fredag 13. mars, skriver UiT.

Digital undervisning går som normalt og universitetet vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype.

UiT opplyser at både sentral beredskapsgruppe og lokale beredskapsgrupper ved deres studiesteder jobber kontinuerlig med å vurdere situasjonen. For mer informasjon og informasjon til ansatte ved UiT se her.