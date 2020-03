Drastiske tiltak satt til verks: – Dette vil ramme alle innbyggere

nyheter

Torsdag ble det innført nasjonale føringer og omfattende tiltak for å forhindre og forebygge smitte av koronaviruset. Grepene som blir tatt er de mest inngripende vi har hatt i fredstid, sier statsminister Erna Solberg (les alle tiltakene i egen faktaboks).

Kriseledelsen i Nordreisa kommune besluttet allerede torsdag morgen å stenge ned kommunale virksomheter som skoler og barnehager, kirkelige hendelser samt alle kultur- og idrettsarrangementer og aktiviteter.

– Det er en kritisk situasjon. Disse tiltakene iverksetter vi nå for å forhåpentligvis unngå stor spredning av koronaviruset, sa fungerende ordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell på en pressekonferanse torsdag.

– Dette vil ramme alle innbyggere, og vi oppfordrer nå til at folk tar vare på hverandre og viser litt raushet. Spesielt å stenge skoler og barnehager får store konsekvenser, med mange foreldre som får problemer med å gå på jobb. Vi håper alle er kreative og finner gode løsninger, og får hjelp hos gode naboer, besteforeldre, slekt og venner. Vi må rett og slett ta en kommunal dugnad for å få samfunnet til å fungere.

Oppretter frivilligliste

Skjønsfjell sier man må se på hvor lenge det skal vare, og at de tror sjansen er større for at det blir mer kortvarig ved å sette inn tiltak nå.

Han presiserer at helse- og omsorgstjenesten opprettholder sin aktivitet, og at de som jobber innenfor etaten må prøve å finne gode løsninger for å være på jobb.

– Vi er helt avhengige av at helsevesenet fungerer, så det er primæroppgaven nå, fastslår han.

Kommunoverlege Øyvind Roarsen sier det fremover blir viktig å stille opp for hverandre, slik at man sørger for å ha nok ansatte på jobb - særlig i helsesektoren.

Han oppfordrer alle til å tenke gjennom hvem som kan stille opp for å passe barn som trenger tilsyn hjemme, og påpeker at tiden femover ikke er en ekstra ferieperiode.

– Det er en kraftig dugnad som skal til nå, sier han.

Sektorleder for helse og omsorg Rickard Printz legger til at dersom man får påvist smitte på eksempelsvis en sykehjemsavdeling vil det føre til mangel på folk, da også alle som har vært i nærkontakt med påvist smitte skal være i hjemmekarantene.

– Vi jobber nå med å opprette en frivilligliste, og ber folk som har kapasitet og lyst til å stille seg på lista om å ta kontakt med oss.

De som vil stille opp kan ta direkte kontakt med kommunen. Han oppfordrer ikke folk over 65 år eller med underliggende sykdommer til å melde seg.

Digital undervisning

I oppvekst- og kultursektoren har de i flere dager forberedt seg på at barnehagene og skolene kunne stenges, sier sektorleder Siri Ytterstad.

Hun sier alle virksomhetslederne har tatt avgjørelsen om å stenge i minimum to uker med fatning.

– Vi var forberedt på at det kunne skje, og har gjort forberedelser. Barn i barnehager og skoler skal være hjemme fra og med fredag, men de ansatte er bedt om å møte på jobb til normal tid. Dette for at de skal ha mulighet til å lage gode, alternative undervisningsopplegg som kan gjennomføres via digitale plattformer, sier hun.

For elever på 5. til 10. trinn vil nettbrettene bli brukt, mens for elevene på 1. til 4. trinn blir det eget opplegg.

– Det skal lages eget opplegg for alternativ skole i samarbeid med hjemmet, slik at de kan følge opp opplæring. Vi håper det vil sørge for at de går glipp av minst mulig i perioden, sier Ytterstad.

Fungerende ordfører Skjønsfjell legger til at selv om man stenger ned både tilbud og fritidsaktiviteter, er ikke hele befolkningen satt i karantene. Det er fortsatt lov å være ute med barna, være i aktivtetet og dra på besøk.

– Vi skal ikke låse oss inne, men heller unngå store opphopninger av folk for å begrense smittefaren. Man må tenke seg litt om, og kanskje er det ikke nødvendig å reise like mye som man vanligvis gjør i denne perioden.

Ingen smittet

Kommuneoverlegen påpeker at det per i dag ikke er påvist koronasmitte i Nordreisa, og at de ikke ønsker å spre noen stor engstelse.

– Det er fortsatt slik at de som hoster og er litt febersyke rundt oss i dag, har vanlig forkjølelse- eller influensavirus, sier han.

– De som blir bedt om å være i hjemmekarantene i Nordreisa er ikke personer som er smittet, men som oppfyller ett av to kriterier - og enten har vært på reise i områder med stor utbredelse, eller har vært i nærkontakt med en som er påvist eller mistenkt smittet.

Han presiserer at det ikke blir aktuelt å ta tester på folk som er friske - til tross for at de får flere henvendelser på det. Roarsen sier flere har tatt kontakt med legekontoret med ulike luftveissymptomer - og de får allebeskjed om å prøve å unngå kontakt med andre mennesker frem til de er friske.

Diskuterer tiltak

For innbyggere som er satt i karantene, og som ikke har familie eller andre i nærheten som kan hjelpe til med innkjøp av mat og andre nødvendigheter, vil kommunen være behjelpelig.

– For vår del kommer frivilligsentralen til å bidra med matutkjøring, sier Printz.

De det skulle gjelde blir bedt om å ta kontakt med kommunen når det eventuelt skulle bli nødvendig.

– Det er slike ting som vil oppstå, og som vi må ta hånd om på et eller annet vis. Vi skal diskutere alle eventuelle tiltak vi må sette i gang for å imøtekomme innbyggerne, sier Skjønsfjell.