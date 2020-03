Storfjord stenger alle skoler, barnehager og fritidsaktiviteter

nyheter

Rådmann Willy Ørnebakk i Storfjord sier tirsdag ettermiddag til Framtid i Nord at de setter i gang omtrent de samme tiltakene som Nordreisa.

Kommunen vil komme med detaljert info til innbyggerne i løpet av et par timer, men allerede nå er det klart at det meste stenges fra og med fredag.

– Vi må gå bredt ut om det skal ha noen virkning. Ingen er smittet i kommunen, så alt vi gjør er forebyggende. Vi skal gjøre vårt for å være med å forebygge videre smitte og ta samfunnsansvar.

Skoler, barnehager og kommunale virksomheter er stengt fra og med fredag. Det samme er blant annet kirkelige handlinger, kulturtiltak, svømmehall, treningssenter og bibliotek.

– Vi tar ned hele aktiviteten fra og med i morgen, og vil gjøre vurderinger fortløpende. Nå er det mange praktiske ting som må stokkes om på, og hvordan vi skal håndtere balansen mellom hjemmekontor og å serve innbyggerne i og med at rådhuset stenges. Innbyggere kan henvende seg på mail, telefon eller Facebook, sier Ørnebakk.

Han sier dette også medfører at folk må avstå fra å besøke eldre pårørende på sykehjem, og at de med barn under 12 år vil få utfordringer.

– Der må vi trå til og finne løsninger sammen. Vi er i full planlegging og kriseledelsen har vært samlet siden tidlig i dag.

– Vi tar oppfordringen fra nasjonale myndigheter på største alvor. Heldigvis har vi ingen berørte i dag, men vi skal gjøre vårt for at det skal fortsette. Nå må vi invitere samfunnet til en stor dugnad for å finne de mest praktiske løsningene.