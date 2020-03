Jobber med å opprette barnehage- og skoletilbud

nyheter

Det er besluttet å stenge alle landets skoler og barnehager, men Helsedirektoratet har samtidig pålagt kommunene å sørge for tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

De 15 funksjonene som er ansett som kritiske for samfunnet:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Fungerende ordører Karl-Gunnar Skjønsfjell sier de hele fredag har jobbet med å opprette barnehage- og skoletilbudet som kommer fra mandag.

– Det er mange funksjoner i samfunnet som må opprettholdes for at folk skal kunne leve her, så det har vært en stor jobb. Vi har nå kartlagt behovet for å få satt i gang et tilbud, og har rimelig god kontroll, sier han.

Barna skal ikke samles på ett sted, men være på de skoler og barnehager de er i til vanlig.

– Selv om barnehagene og skolene er stengt, så har ikke de ansatte fri. Så fremt de er friske kan de være på jobb, sier Skjønsfjell.

– Det har blitt jobbet veldig godt med tilbudet på oppvekstsida, og det vil komme informasjon til de som trenger det.

Prøver å ligge i forkant

Fredagen har vært travel for kriseledelsen i kommunen, og det er mye de skal ta stilling til, og mange eventuelle scenarioer de må være klare for.

– Vi prøver å ligge i forkant av hva som kan komme til å skje, både av positiv og negativ art. Vi har daglige møter med fylkesmannen, og kommunene har mange av de samme problemstillingene. Likevel må man gjøre individuelle tilpasninger, og tenke på hva som må til for at samfunnet i Nordreisa skal fungere best mulig.

Skjønsfjell presiserer at ingen - hverken i Nordreisa eller Nord-Troms - per i dag er smittet. En del er i karantene, og han ber om at de det gjelder overholder dette.

– De andre oppfordrer vi til å reise minst mulig ut av bygda, men ellers prøve å leve som normalt og være behjelpelige overfor de som er i karantene. Dette må vi få til sammen, og om alle tar sitt ansvar, kommer dette til å gå helt fint. Dersom alle forholder seg til bestemmelsene, så får vi dette til, det er jeg helt sikker på.

Han ber også om at folk slutter å hamstre på matvarebutikkene, som de siste dagene har opplevd et voldsomt press.

– Det er ikke nødvendig. Både Extra, Spar og Rema har varer på lager, transporten foregår som normalt, og produsentene er i drift, så det er ingen grunn til å engste seg for dette. Det kommer nye forsyninger, og alle butikkene har sagt klart ifra at det ikke er grunn til panikk.

– Må være løsningsorienterte

I går ble det iverksatt mange tiltak - både nasjonalt - og innad i kommunene. Skjønsfjell synes befolkningen har respondert bra, og de opplever lite dramatikk rundt grepene som er tatt.

– Vi som bor i et lite samfunn har en kjempefordel. Vi er lite folk, og det er enklere for oss å ha kontroll på situasjonen og håndtere det.

Han legger imidlertid til at de ikke tar lett på det, og at man skal ta alvoret inn over seg. Situasjonen medfører store konsekvenser, og utfordringen er å få samfunnet til å gå rundt.

– Vi har nå 100 prosent fokus på at helsevesenet skal være operativt, og det overstyrer alt vi gjør og alle beslutninger som tas. Det er det som er det prekære nå, sier han.

– Vi må være løsningsorienterte. Krisemaksimerer vi så blir det vanskelig. Vi skal fortsette å leve, og det er fortsatt lov å komme seg ut på tur, være aktive og gå på besøk til hverandre. Tilstelninger med mange mennesker samlet er nok ikke lurt, men bruk sunn fornuft, så går dette fint.