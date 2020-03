Tilbyr hjelp til rammede: – Sitter mange engstelige mennesker rundt omkring

nyheter

Kåre Bjørnar Olsen og Lyngen Frivilligsentral gikk torsdag ut med tilbud om gratis hjelp til de som av forskjellige grunner trenger det. Allerede mandag startet de diskusjonen om hva de skulle gjøre om krisa kom, så tiltaket hadde de klart da regjeringa i går stengte store deler av landet.

– Vi har satt i gang et tiltak for Lyngen kommunes eldre og pleiende som bor hjemme. Dette gjør vi også for å avlaste helsepleierne og engstelige pårørende. En hjelpefunksjon, kaller han det.

– Det sitter mange mennesker rundt omkring som er engstelige og føler de ikke får hjelp eller blir sett. For å unngå at folk skal bli fri for mat og medisiner, vil sentralen derfor bidra med utkjøring av mat, medisin og pakker fra alle dagligvarebutikkene i kommunen, sier Olsen.

Mandag, onsdag og fredag kjører de mat ut fra Spar Lyngseidet og Coop Extra, og fra Joker Engnes på mandager og torsdager.

Frivilligsentralen bistår også Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter ved behov.

De tilbyr også rydding av rømningsveier for snø, vedhenting og andre oppgaver som kan være utfordrende. Dette gjelder spesielt for syke, eldre og andre med fysiske utfordringer.

Alle tjenestene er gratis.

Oppfordring til andre kommuner

– Frivilligheten er et svært viktig ledd i en krise som landet opplever i disse tider, sier Olsen.

Han oppfordrer andre kommuner til å følge etter - da man i disse tider ikke har råd til å stå handlingslammet.

– Bruk ressursene som ligger i de ulike lag og frivillighetens kanaler. Lag et system for å minke smittefaren for de ute i feltet, og hjelp til å lage gode prosedyrer slik at smittevernet blir opprettholdt. Ha fokus på å gi mennesker med ulike utfordringer en litt bedre hverdag, sier han.

– Ta en telefon om noen vil ha noen å prate med, prøv å minske frykta og prøv å være et medmenneske så godt man kan - uten å være for nært.

Olsen har vunnet flere priser for sitt frivillighetsarbeid, men sier det er krisene som motiverer ham.

– Det er ingenting som motiverer meg så mye som å bistå når det virkelig gjelder for mennesker.

Stort engasjement

Frivilligsentralen berømmer engasjementet til blant annet Maria Skogheim som på privat initiativ tilbyr lignende tjenester.

– Ellers har vi folk som har tilbydd seg å være med å hjelpe. Selv er vi to stykker med små stillinger i sentralen, så vi jobber mesteparten på frivillig basis, sier Olsen.

– Generetl er lyngensamfunnet fylt med gode lag og foreninger som jobber kjempegodt for positive tiltak og artige opplevelser for folk. Det er en fin kommune å bo i, også når det er kriser i samfunnet.