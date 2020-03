300 av 500 turister er borte i løpet av natta

nyheter

– Vi har hatt forholdsvis mange turister i Lyngen, men antallet har dalt drastisk i løpet av natta, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Han sier det var rundt 500 turister totalt i Lyngen, Storfjord og Kåfjord, men 300 er borte i løpet av natta.

– Det virker som om folk skjønner alvoret og beveger seg hjemover.

Resten i karantene

Tallene de opererer med er basert på telefonsporing. Kommunen ga turistene beskjed via SMS om hvordan de skulle forholde seg til situasjonen.

De 200 som fortsatt befinner seg i kommunene, har fått beskjed om å unngå andre.

– Vi kjenner til at lokalbefolkningen er bekymret for antall turister. Vi tar dette på største alvor, og håndterer situasjonen så profesjonelt som det er mulig å gjøre. Noen av de gjenværende har fly hjem onsdag, og kommer seg ikke hjem før da, sier Johnsen.

– Vi har kontaktet alle og bedt dem sitte i karantene, og ikke gå ut i lokalsamfunnet.

Vil stenge ferga

I Lyngen kommune og Nord-Troms forøvrig er det fortsatt ingen påvist smitte. Ordføreren sier de vil holde det slik så lenge de klarer.

– Vi som ikke er rammet enda ønsker å være enda litt mer streng på tiltakene enn det myndighetene er, vi er ikke helt fornøyd med tempoet beslutningene tas i.

Det er mulig å lage egne, lokale retningslinjer - men problemet er å håndheve dem, sier Johnsen.

– I tillegg har vi en infrastruktur vi ikke styrer, påpeker han.

Han holder fortsatt på at det vil være lurt å stenge Ullsfjordferga for persontrafikk. Saken ligger nå hos Troms fylkestrafikk.

– Det er en kjennsgjerning at det daglig kommer folk hit fra Tromsø med ferga som står på ski, og da snakker vi om hundrevis per dag. Det er ikke en god situasjon for oss, sier han.

– Slik vi ser situasjonen, er det en løsning som bør komme ganske raskt. Selve ferga kan gå for mattransport og lignende, men man kan stoppe persontransporten, og kun tillate spesialtilfeller.