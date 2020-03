Kommuneoverlegen: – De alvorlige tiltakene hjelper oss masse

nyheter

Kommuneoverlegen sier i en pressemelding at hun har forståelse for at en del av innbyggerne nå er redde.

– Det er et stort påtrykk fra media, samt at det er mange tiltak som nå begrenser vår vanlige hverdag. Dette er noe nytt for alle, og kan oppleves skremmende, sier hun.

Hjelper helsevesenet

Pedersen ønsker å trygge befolkningen, og presiserer at viruset som regel ikke er farlig for de aller fleste. Det er imidlertid nytt, og ingen har immunitet - som igjen fører til to ting: Smitten sprer seg raskt til hele befolkningen, og smitten når da også raskt mange av de som er mer sårbare.

– De alvorlige tiltakene som nasjonale myndigheter har innført, hjelper oss i helsevesenet masse. Dette gjør at smitten ikke sprer seg like raskt i befolkningen, og man beskytter i større grad de sårbare syke.

Når smitten sprer seg saktere, rekker også helsevesenet å forberede seg på at det i tiden fremover kan bli flere pasienter som trenger innleggelse for behandling. Antallet alvorlig syke som trenger helsehjelp samtidig, vil også bli færre, og gjør situasjonen mer håndterbar.

– I vår kommune har vi åpnet det gamle sykehjemmet for innleggelser av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasykdom. Dette for å unngå å risikere å smitte mer sårbare pasienter på Helsetunet, opplyser kommuneoverlegen.

– Ikke hensiktsmessig å teste alle

Over tid vil viruset smitte seg gjennom befolkningen, noe som skaper en annen form for immunitet, og som fører til at viruset ikke smitter like lett i befolkningen, sier Pedersen.

– Det er ikke lengre hensiktsmessig å teste alle med symptomer. Man må forvente at viruset beveger seg i samfunnet.

Hun presiserer igjen at de færreste blir alvorlig syke, og henstiller befolkningen til å følge føringene fra FHI. Har man symptomer, skal man begrense kontakt med andre - uavhengig av om det er korona eller annet virus.

– Dersom noen utvikler mer alvorlige symptomer og har behov for helsehjelp skal man, som alle andre tilfeller, ta kontakt.

Ingen innenlands-karantene

Pedersen påpeker at Kåfjord kommune ikke tar lett på saken, og at de daglig følger nasjonale føringer og oppdateringer fra FHI. De har imidlertid besluttet å ikke følge andre kommuner ved å innføre karanteretiltak for reisende fra geografiske områder innenlands.

– Vi har faglig besluttet at slike tiltak ikke nødvendigvis gir noen stor effekt. Vi er en pendlerkommune med få innbyggere, og mange ville falt inn under unntaksbestemmelsene grunnet samfunnskritiske funksjoner, sier hun.

– Vi har vurdert at de nasjonale tiltakene i stor grad begrenser den raske smittespredningen som ellers ville vært. Smitten som etter hvert dukker opp i regionen, er da mer håndterbar når den kommer.

Ellers oppfordrer kommuneoverlegen innbyggerne til å holde seg opppdatert på kommunens hjemmesider - der nye tiltak og vurderinger offentliggjøres fortløpende.