Storfjord har vedtatt campingvognforbud for folk utenbygds fra

Regjeringen har innført «hytteforbud» for å begrense korona-smitten og for å sikre at helsesektoren i hyttekommuner ikke skal bli overbelastet.

Under Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 heter det i paragraf 5: Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne.

Campingvogner, spikertelt og bobiler er ikke automatisk inkludert i dette forbudet.

Framtid i Nord har tidligere skrevet at Storfjord kommune sier nei til hytte- og campingturister. Nå har kriseledelsen i kommunen vedtatt forbud mot å oppholde seg i bobil, campingvogn, spikertelt eller annen bygning der man kan overnatte, som personer har i annen kommune enn der man er folkeregistrert.

– Vi synes det er veldig beklagelig at vi er nødt til å gjøre dette, men vi har ingen mulighet til å gjøre noe annet, sier ordfører Geir Varvik (H).

Varvik sier videre at det er synd at de opprinnelige nasjonale retningslinjene ikke inkluderer campingvogner og lignende.

Mæland: Vil ikke sende politiet til hytter Justisminister Monica Mæland (H) sier politiet ikke vil banke på hyttedører i påsken, men man kan bli straffeforfulgt om man bevisst bryter loven.

Skal beskytte innbyggerne

Nasjonalt har kapasiteten til helsesektoren i hyttekommunene blitt trukket fram som en begrunnelse for Paragraf 5. Ordføreren sier det i Storfjord også handler om å skjerme innbyggerne og helsepersonell i kommunen.

– Dersom det kommer en person fra en annen kommune som er smittet, uten å vite det, kan vedkommende gå på butikken og smitte en som jobber på sykehjem eller i hjemmesykepleien. I en liten distriktskommune skal det veldig lite til får man har slått ut hele tjenesten.

Varvik sier dette gjelder alle kommunene i Nord-Troms. I Nordreisa vedtok kommunelegen tidligere å stenge campingplasser, det inkluderte også vintercamping med spikertelt.

1000 campingvogner i kommunen

Storfjord kommune har syv campingplasser med oppstillingsplasser. Varvik anslår det står rundt 1000 campingvogner rundt om i kommunen.

– Flere steder er det rundt 300 campingvogner og folk oppholder seg svært tett.

Kommunen har fått inn flere søknader fra personer som ønsker å oppholde seg på campingplasser. Alle har fått avslag.

Eierne av campingplassene har kommunisert ut at det ikke er anledning til å oppholde seg på campingplassene. Dette har så langt blitt respektert. Varvik har stor medfølelse for eierne som nå taper penger.

– Jeg synes det er helt forferdelig for de som driver innen næringen at de mister den høytiden og da den beste tiden, men slik er det for alle som driver i næringen.

– Enkelte gang må man ta avgjørelser som er upopulære, og vi må tenke på den situasjonen vi er i og handle deretter, fortsetter Varvik.

Vil vare lengre

Forbudet ble vedtatt onsdag. Det er gjeldene fra og med torsdag og varer én uke.

– Slike vedtak har kun én ukes varighet, men det er klart at det vil bli forlenget, sier Varvik.