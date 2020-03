Ungdomsrådet oppfordrer unge til å ta karantenen seriøst

nyheter

Ungdom er ikke den mest utsatte gruppen for koronaviruset, og fatalitetsraten er i følge en studie fra Imperial College London for de 29 og under lik null. De er dog like gode smittebærere som alle andre, uavhengig av alder, og dette mener ungdomsrådet i Nordreisa at ungdommen virkelig må ta på alvor.