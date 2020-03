Satser på unge talenter i Nord-Troms

nyheter

Det nye prosjektet, som til å begynne med vil ha fem stillinger, fordelt på fire forskjellige bedrifter, er allerede i gang, og søknadsfristen for stillingene går ut i slutten av april.

God effekt i andre kommuner

Trainee-programmer som denne har i andre kommuner vist seg å være svært effektive i å holde unge, utdannede mennesker i kommunen.

– Trainee-programmer andre steder i Nord-Norge har hatt stor suksess med å holde på unge talenter. De siste fem årene, har 70 prosent av trainees blitt værende i Lofoten, sier Anja Thonhaugen som har ledet prosjektet for Halti Næringshage.

Hun mener også at det er en mer attraktiv måte for studenter å starte arbeidskarrieren.

– I tillegg til den vanlige jobben, så får de også et sosialt opplegg, samt mye faglig påfyll under perioden.

Det sosiale opplegget vil bestå av alt fra julebord til hvalsafari, og det faglige påfyllet kan være alt fra besøk i andre bedrifter, til studietur til Brüssel for å lære om samarbeidet mellom norsk næringsliv og EU.

Har vært under arbeid i lang tid

Halti Næringshage har jobbet med prosjektet på vegne av Arena Nord-Troms, som er en interesseorganisasjon for næringslivet i Nord-Troms.

– Vi i næringshagen har jobbet på oppdrag fra Arena Nord-Troms, og har brukt de siste månedene på å komme i gang, og sjekke interessen.

Traineeprogram er vinn-vinn for alle parter Håvard Høgstad mener prosjektet med traineeprogram i Nord-Troms er en god idé.

Prosjektet har fått støtte fra flere statlige organisasjoner under oppstartsfasen.

– Arena Nord-Troms har vurdert og samlet informasjon i over to år, men mye av grunnen til at vi nå kan sette i gang er takket være at fylket innvilget pengestøtte til forprosjektet.

De har allerede nå søkt om mer støtte fra flere hold.

– Vi har fått innvilget støtte fra Sametinget allerede, i tillegg til at vi har søkt støtte hos Nordreisa og Skjervøy kommune, samt fylkesløftet.

Thonhaugen roser også Arena Nord-Troms som har tatt mye av det finansielle ansvaret.

– I perioden fremover så tar Arena Nord-Troms kostnaden på seg selv i samarbeid med næringshagen. Midlene er søkt og innvilget, men det tar ofte litt tid før det dukker opp på konto. De er veldig fremoverlent.

Toårig pilotprosjekt

I første omgang er dette et pilotprosjekt, for å se om det er levedyktig.

– Det vil i første omgang være et toårig pilotprosjekt, hvor trainees blir ansatt for ett år av gangen, september til september, sier Thonhaugen.

– Vi håper til neste periode å få med enda flere bedrifter og stillinger til prosjektet.

I tillegg til bedriftene som er med som arbeidsgivere under prosjektet, så er det flere bedrifter som er med i prosjektet, uten å ha noen ledige trainee-stillinger.

Ikke bare bedriftene som lyser ut stillinger er med i prosjektet.

– I tillegg til de fire som lyser ut stillinger så er både Nordreisa kommune, 3Net, Mowi, Halti Næringshage, Cinderella og Sparebank 1 Nord-Norge med og bidrar med støtte til prosjektet.