Foreslår å øke garantilotten for fiskere

Forslaget om å øke garantilotten med fem millioner kommer frem i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

– Selv om fisket stort sett går som normalt, er det viktig at vi forbereder oss på situasjoner som kan oppstå. Derfor foreslår vi nå å øke styrke ordningen med garantilott, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskenæringen har vært en av de næringene som er minst berørt av koronakrisen, og den klarer seg til nå veldig bra.

- Jeg har tett og god dialog med næringen. Vi vurderer situasjonen fortløpende for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier Ingebrigtsen.

Garantilotten er sammenlignbar med dagpenger for fiskere. Den, sammen med a-trygd, er hva som skal sørge for at fiskerne har en viss minsteinntekt, dersom fisket av ulike årsaker skulle slå feil. Ordningen her administreres av Garantikassen for fiskere.